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В РУСАДА рассказали, когда заплатят ВАДА штраф

В РУСАДА рассказали, когда заплатят ВАДА штраф
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено выплатить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) штраф и компенсировать судебные издержки после того как согласует эти вопросы с Министерством финансов РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу РУСАДА.

«РУСАДА с самого начала находится в постоянном контакте с ВАДА по вопросу выплат. Если говорить про сумму в 400 тысяч швейцарских франков (примерно $ 430 тыс. — Прим. «Чемпионата»), то РУСАДА, действующее в рамках российского законодательства, все финансовые документы уже отправило на согласование в Минфин. Нам необходимо получить все требуемые подтверждения о целевом использовании. ВАДА мы уведомили, что процесс идёт, и, как только получим подтверждение, сразу всё будет выплачено», — сообщил источник.

Напомним, РУСАДА обязали в течение двух лет погасить расходы ВАДА в размере $ 1,27 млн, понесённые во время изучения подлинности данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года. Кроме того, РУСАДА обязано выплатить до 17 марта 2021 года общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие своих юридических и иных расходов, понесённых в связи с арбитражным разбирательством в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также к 17 марта должен быть выплачен штраф в размере 10% от дохода РУСАДА за 2019 год или $ 100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). В случае несвоевременной выплаты будут начислены проценты в размере 5% годовых.

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