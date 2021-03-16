Дмитриева: Трефилов создаёт атмосферу на тренировках — соскучился по нам

Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева высказалась о подготовке к финальному этапу отборочного турнира на Олимпийские игры, а также о вовлечённости в процесс экс-тренера, а ныне вице-президента ФГР Евгения Трефилова.



«Хотелось бы лучшего физического состояния, но что есть, то есть, всё-таки пропустила 1,5 месяца из-за травмы. Думаю, за счёт сборов наберу.



Матч с Сербией ключевой? Нельзя так сказать, все будут бороться, играть нужно будет со всеми.



Думаю, нынешняя команда и команда пятилетней давности примерно равны по силам. Только сыгранности сейчас чуть побольше. Опыт — то, что отличает олимпийских чемпионок. Выглядим спокойно на площадке.



Тактически почти всё то же самое. Другой подход выражается в менталитете. Но тактика та же. Рушить такую игру было бы неправильно, тем более перед таким турниром.



Трефилов иногда подсказывает на тренировках, сегодня во время теории высказывал своё видение со стороны. Не так как раньше, конечно, но сейчас он помогает. Атмосферу создаёт, особенно на первых тренировках, когда он по нам соскучился», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Отборочный турнир пройдёт в Венгрии с 19 по 21 марта. Соперниками россиянок станут сборные Венгрии, Сербии и Казахстана. Путёвки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы.

Алексей Алексеев поделился подробностями подготовки россиянок к олимпийской квалификации