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Ян Лесли уволен с поста главного тренера гандбольного ЦСКА

Ян Лесли уволен с поста главного тренера гандбольного ЦСКА
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женского гандбольного ЦСКА Ян Лесли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

«Мы благодарны Яну за всё, что он сделал для ЦСКА за время его работы на посту главного тренера. Однако руководство команды было не в полной мере удовлетворено качеством игры команды в российских и международных турнирах», — заявил генеральный директор клуба Эдуард Акопян.

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб команды и сборной России. Помогать ей будут Роман Ляшенко и тренер вратарей Любовь Коротнева.

13 февраля гандболистки ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. В турнирной таблице Суперлиги столичный клуб занимает третье место.

Гандболистки ЦСКА оставшиеся домашние матчи сезона проведут в волейбольном центре «Динамо»
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