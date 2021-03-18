Ян Лесли уволен с поста главного тренера гандбольного ЦСКА
Главный тренер женского гандбольного ЦСКА Ян Лесли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
«Мы благодарны Яну за всё, что он сделал для ЦСКА за время его работы на посту главного тренера. Однако руководство команды было не в полной мере удовлетворено качеством игры команды в российских и международных турнирах», — заявил генеральный директор клуба Эдуард Акопян.
До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб команды и сборной России. Помогать ей будут Роман Ляшенко и тренер вратарей Любовь Коротнева.
13 февраля гандболистки ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. В турнирной таблице Суперлиги столичный клуб занимает третье место.
Гандболистки ЦСКА оставшиеся домашние матчи сезона проведут в волейбольном центре «Динамо»
Рекомендуем вам
- 18 марта 2021
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:11
-
10:06
-
10:02
-
09:11
-
09:06
-
08:35
- 17 марта 2021
-
21:29
-
21:00
-
20:19
-
19:24
-
17:32
-
17:07
-
15:21
-
14:55
-
14:41
-
14:08
-
13:41
-
13:30
-
13:21
-
13:10
-
12:45
-
12:34
-
12:28
-
12:14
-
11:52
-
11:05
-
09:56
-
09:49
-
09:23
-
09:13
-
09:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам