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Российский чемпион мира по борьбе перешёл в сборную Сербии

Российский чемпион мира по борьбе перешёл в сборную Сербии
Другие / Борьба 0

Российский борец вольного стиля Хетик Цаболов, выступающий в весовой категории до 74 кг, будет представлять Сербию, после того как получил соответствующий паспорт. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение от пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Переговоры по Цаболову велись уже почти два года, были условные договорённости. Сейчас он получил паспорт гражданина Сербии», — рассказал источник в ФСБР.

Цаболову 29 лет, он является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг, серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в весовой категории до 74 кг, двукратным серебряным призёром Кубка мира по борьбе. Также он является двукратным чемпионом России, трёхкратным серебряным призёром национального чемпионата.

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