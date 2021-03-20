Непомнящий вновь обыграл Карлсена и вышел в финал турнира Magnus Carlsen Invitational

Россиянин Ян Непомнящий со счётом 1,5:2,5 (тай-брейк 1,5:0,5) обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена во второй игре полуфинала шахматного турнира Magnus Carlsen Invitational.
Первая встреча состояла из четырёх партий в быстрые шахматы и завершилась также победой Непомнящего – 2,5:1,5.
Во втором полуфинальном поединке представитель Нидерландов Аниш Гири вновь взял верх над американским шахматистом Уэсли Со – 2,5:1,5.
Таким образом, Аниш Гири стал соперником Яна Непомнящего по финалу турнира, который, как и матч за третье место, пройдёт 20-21 марта.
30-летний Непомнящий — двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). В декабре 2020 года Ян во второй раз стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил в Москве. Впервые это достижение ему покорилось в 2010 году.
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