Непомнящий вновь обыграл Карлсена и вышел в финал турнира Magnus Carlsen Invitational

Россиянин Ян Непомнящий со счётом 1,5:2,5 (тай-брейк 1,5:0,5) обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена во второй игре полуфинала шахматного турнира Magnus Carlsen Invitational.



Первая встреча состояла из четырёх партий в быстрые шахматы и завершилась также победой Непомнящего – 2,5:1,5.



Во втором полуфинальном поединке представитель Нидерландов Аниш Гири вновь взял верх над американским шахматистом Уэсли Со – 2,5:1,5.



Таким образом, Аниш Гири стал соперником Яна Непомнящего по финалу турнира, который, как и матч за третье место, пройдёт 20-21 марта.



30-летний Непомнящий — двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). В декабре 2020 года Ян во второй раз стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил в Москве. Впервые это достижение ему покорилось в 2010 году.

Непомнящий вышел вперёд в полуфинале с Карлсеном на турнире Magnus Carlsen Invitational