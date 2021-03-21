Чехиркин и Семёнов завоевали для России олимпийские лицензии в греко-римской борьбе

На европейском континентальном квалификационном турнире в Будапеште (Венгрия) были разыграны олимпийские лицензии в греко-римской борьбе.

По итогам чемпионата мира у сборной России недоставало трёх лицензий — в категориях до 77, 87 и 130 кг. Александр Чехиркин (до 77 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг) вышли в финалы — и теперь им достаточно утром пройти процедуру взвешивания, чтобы квалифицировать борца из России на Олимпиаду в Токио. Милад Алирзаев (до 87 кг) в полуфинале уступил грузину Лаше Гобадзе — и лицензию не завоевал. Добрать единственную лицензию можно будет на мировом квалификационном турнире «Последний шанс», который пройдёт в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая, сообщает пресс-служба ФСБР.

Чехиркин по ходу турнира в тяжелейших схватках одолел Паскаля Эйселя (Германия), Гелу Болквадзе (Грузия), чемпиона мира Виктора Немеша (Сербия) и призёра чемпионатов мира и Европы Айка Мнацаканяна (Болгария). Семёнов всех своих соперников положил на туше.



В финале, который носит формальный характер, Чехиркин встретится с Бозо Старцевичем (Хорватия), Семёнов — с Мантасом Кныштаутасом (Литва).