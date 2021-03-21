Чехиркин и Семёнов завоевали для России олимпийские лицензии в греко-римской борьбе

На европейском континентальном квалификационном турнире в Будапеште (Венгрия) были разыграны олимпийские лицензии в греко-римской борьбе.
По итогам чемпионата мира у сборной России недоставало трёх лицензий — в категориях до 77, 87 и 130 кг. Александр Чехиркин (до 77 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг) вышли в финалы — и теперь им достаточно утром пройти процедуру взвешивания, чтобы квалифицировать борца из России на Олимпиаду в Токио. Милад Алирзаев (до 87 кг) в полуфинале уступил грузину Лаше Гобадзе — и лицензию не завоевал. Добрать единственную лицензию можно будет на мировом квалификационном турнире «Последний шанс», который пройдёт в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая, сообщает пресс-служба ФСБР.
Чехиркин по ходу турнира в тяжелейших схватках одолел Паскаля Эйселя (Германия), Гелу Болквадзе (Грузия), чемпиона мира Виктора Немеша (Сербия) и призёра чемпионатов мира и Европы Айка Мнацаканяна (Болгария). Семёнов всех своих соперников положил на туше.
В финале, который носит формальный характер, Чехиркин встретится с Бозо Старцевичем (Хорватия), Семёнов — с Мантасом Кныштаутасом (Литва).
- 21 марта 2021
-
16:29
-
16:11
-
16:04
-
15:08
-
14:27
-
13:52
-
13:32
-
13:06
-
12:45
-
11:57
-
11:16
-
10:12
-
10:09
-
09:41
-
00:16
- 20 марта 2021
-
23:53
-
21:05
-
20:54
-
20:33
-
12:51
-
10:13
-
10:13
-
09:39
-
02:02
-
00:59
-
00:03
- 19 марта 2021
-
23:32
-
22:57
-
21:21
-
17:58
-
17:34
-
17:24
-
16:53
-
14:55
-
13:41