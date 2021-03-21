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Гендиректор Федерации гандбола России: игра сборной в прошедших матчах — не наша

Гендиректор Федерации гандбола России: игра сборной в прошедших матчах — не наша
Другие / Гандбол 0
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Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин прокомментировал два прошедших матча российской женской команды в отборочном турнире на Олимпийские игры с Сербией и Казахстаном.

«Считаю, что игра, которую показали девушки в прошедших матчах, не наша. Мы должны показывать более качественный гандбол. Не думаю, что Евгений Васильевич Трефилов оказывает какое-то давление на Алексея Александровича Алексеева. Он только помогает с учётом своего опыта. Давление на главного тренера присутствует, потому что это его первый турнир в качестве главного, и он самый важный», — приводит слова Воронина ТАСС.

Напомним, сборная России одержала две победы в этих матчах и гарантировала себе участие на Олимпийских играх в Токио. Сегодня девушки проведут заключительный матч турнира с хозяйками – сборной Венгрии.

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