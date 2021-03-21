«Мы с кем играем?!» Только взбучка от тренера помогла России пробиться на Олимпиаду

Женская сборная России по гандболу пробилась на Олимпийские игры в Токио, в матче квалификации обыграв сборную Казахстана со счётом 33:26. Но главному тренеру российской команды Алексею Алексееву пришлось покричать на подопечных. Ещё никогда казахские гандболистки не забрасывали россиянкам так много.

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После победы над сборной Сербии в первом туре квалификационного турнира в Венгрии сборная России сделала огромный шаг по направлению к Олимпиаде. А после того, как хозяйки турнира обыграли сербок во втором туре, задача россиянок была предельно проста – обыграть сборную Казахстана и готовиться к Играм в Токио.

Казахская команда в первом турнире уступила венгеркам с разницей в 27 (!) мячей (19:46), что красноречиво свидетельствовало об уровне сборной. Гандболистки из Казахстана вообще не должны были играть на квалификационном турнире, но отказ сборной Китая от поездки в Венгрию подарил им такую возможность.

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И матч со сборной России они смело могут занести себе в актив. Сборная Казахстана провела отличную игру. До этого россиянки встречались с этой командой в официальных матчах дважды и оба раза разгромно побеждали: 34:19 на ЧМ-2011 и 42:19 на ЧМ-2015. Ничего подобного на сей раз и близко не было.

В сравнении с первой игрой наставник нашей сборной Алексей Алексеев дал отдохнуть всем лидерам, и это объяснимо: российская команда в любом составе должна была добиваться победы. Ни Анны Вяхиревой, ни Дарьи Дмитриевой, ни Юлии Манагаровой, ни Анны Сень с Анной Седойкиной на площадке с первых минут не было.

А игроки, которые либо провели мало времени в игре с Сербией, либо вообще не выходили на площадку, действовали не убедительно. Только правая крайняя Ольга Фомина играла безупречно, причём как в атаке, так и в обороне, постоянно совершая перехваты. О характере игры ярко говорит только один факт: на 12-й минуте Алексеев вынужден был взять тайм-аут, так как сборная России уступала в счёте! Главный тренер был просто взбешён тем, что происходило на площадке.

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«Мы с кем играем?! С Францией или Норвегией?! Кого у них персонально надо брать? Нам по центру забивают! Бросков вообще не должно быть по воротам!», – справедливо возмущался он.

Можно только представить, что говорил бы Евгений Трефилов, если бы руководил командой в такой игре. Эта взбучка подействовала, но ненадолго. Гандболистки из Казахстана здорово играли в атаке, используя пассивную игру нашей команды в обороне – россиянки прижимались к шестиметровой линии, а соперницы бросали с девяти метров на любой вкус. Удивительно, но в позиционных атаках сборная Казахстана смотрелась даже интереснее. И заслуженно ушла на перерыв, уступая олимпийским чемпионкам только один мяч – 16:17.

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Настоящую взбучку Алексеев устроил команде в перерыве. На второй тайм вышли и Дмитриева, и Сень в качестве линейной, как было в Рио-де-Жанейро, и Полина Кузнецова, а Галину Габисову в воротах сменила Виктория Калинина. Игра в обороне со стороны сборной России стала более агрессивной, игроки стали выходить ближе к девяти метрам, и соперницы уже не имели возможности так вольготно бросать.

Но наши девушки всячески подогревали интригу, не реализуя даже идеальные возможности. Впрочем, разрыв в счёте потихоньку рос, сомнений в итоговом результате не осталось, а это означало, что главная задача турнира была решена – сборная России пробилась на Олимпийские игры в Токио и будет защищать титул, завоёванный почти пять лет назад в Бразилии.

А на квалификационном турнире россиянкам осталось сыграть со сборной Венгрии, чтобы определить, кто займёт первое место.