Российские ватерполисты не смогут выступить на ОИ в Токио. Сборная ЮАР подтвердила участие

Мужская сборная России по водному поло не выступит на Олимпийских играх в Токио (Япония). Национальная команда ЮАР примет участие в соревнованиях. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации водного поло России.



В матче за последнюю путёвку на Игры в Токио сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии и не сумела отобраться на Олимпиаду. Команда могла стартовать на Олимпийских играх лишь в случае релокации квот. Для этого от участия в соревнованиях должна была отказаться сборная ЮАР.



«Все команды, заявленные ранее, подтвердили своё участие в Олимпийских играх, таким образом, мужская сборная России не сможет выступить в Токио», — сообщили в пресс-службе Федерации водного поло России со ссылкой на официальное уведомление от Международной федерации плавания (FINA).



«Надежда всегда остаётся. Она у нас была, но сложилось иначе. Нас пригласили уже на два турнира — в Будапешт, в Италию. Так что работа в любом случае продолжается», — сказал главный тренер мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев.

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