Российские гандболистки одолели Венгрию и выиграли олимпийскую квалификацию
В третьем матче группового турнира олимпийской квалификации, которая проходила в Дьёре, женская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Венгрии со счётом 29:23 и заняла первое место в подгруппе.
Самой результативной в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забившая семь мячей. Пять раз отличилась Юлия Манагарова. Четыре мяча в активе Полины Горшковой.
Ранее и россиянки, и венгерские спортсменки выиграли у команд Сербии и Казахстана и решили главную задачу турнира – завоевали путёвки на Олимпийские игры в Токио. Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки.
Гандбол. Женщины. Олимпийская квалификация. Дьёр, Венгрия
Группа 2. Третий тур
Венгрия — Россия – 23:29 (12:14).
Рекомендуем вам
- 22 марта 2021
-
18:24
-
17:40
-
15:55
-
14:06
-
11:34
-
11:29
-
10:33
-
08:12
-
04:52
-
02:32
-
02:19
- 21 марта 2021
-
23:58
-
18:35
-
16:29
-
16:11
-
16:04
-
15:08
-
14:27
-
13:52
-
13:32
-
13:06
-
12:45
-
11:57
-
11:16
-
10:12
-
10:09
-
09:41
-
00:16
- 20 марта 2021
-
23:53
-
21:05
-
20:54
-
20:33
-
12:51
-
10:13
-
10:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам