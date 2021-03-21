Российские гандболистки одолели Венгрию и выиграли олимпийскую квалификацию

В третьем матче группового турнира олимпийской квалификации, которая проходила в Дьёре, женская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Венгрии со счётом 29:23 и заняла первое место в подгруппе.

Самой результативной в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забившая семь мячей. Пять раз отличилась Юлия Манагарова. Четыре мяча в активе Полины Горшковой.



Ранее и россиянки, и венгерские спортсменки выиграли у команд Сербии и Казахстана и решили главную задачу турнира – завоевали путёвки на Олимпийские игры в Токио. Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки.



Гандбол. Женщины. Олимпийская квалификация. Дьёр, Венгрия

Группа 2. Третий тур



Венгрия — Россия – 23:29 (12:14).