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Российские гандболистки одолели Венгрию и выиграли олимпийскую квалификацию

Российские гандболистки одолели Венгрию и выиграли олимпийскую квалификацию
Другие / Гандбол 0

В третьем матче группового турнира олимпийской квалификации, которая проходила в Дьёре, женская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Венгрии со счётом 29:23 и заняла первое место в подгруппе.

Самой результативной в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забившая семь мячей. Пять раз отличилась Юлия Манагарова. Четыре мяча в активе Полины Горшковой.

Ранее и россиянки, и венгерские спортсменки выиграли у команд Сербии и Казахстана и решили главную задачу турнира – завоевали путёвки на Олимпийские игры в Токио. Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки.

Гандбол. Женщины. Олимпийская квалификация. Дьёр, Венгрия
Группа 2. Третий тур

Венгрия — Россия – 23:29 (12:14).

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