Непомнящий проиграл нидерландцу Анишу Гири в финале Magnus Carlsen Invitational

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий неожиданно проиграл представителю Нидерландов Анишу Гири в финальном поединке шахматного турнира Magnus Carlsen Invitational.
В первом матче соперники сыграли вничью – 2:2. Вторая финальная встреча из четырёх партий в быстрые шахматы победителя также не выявила – 2:2. В блице обе партии выиграл Гири.
Третье место на турнире занял действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, он обыграл американца Уэсли Со со счётом 2:1 (первый матч – 3:1).
Призовой фонд турнира составил $ 220 тыс. Гири заработал $ 60 тыс., а Непомнящий – $ 40 тыс.
30-летний Непомнящий — двукратный победитель командного чемпионата мира (2013 и 2019). В декабре 2020 года Ян во второй раз стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил в Москве. Впервые это достижение ему покорилось в 2010 году.
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