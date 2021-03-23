Журова вышла из руководства трёх организаций согласно требованию CAS

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова приостановила работу в трёх организациях, где входила в руководящие составы.
Журова временно прекратила обязанности вице-президента Союза конькобежцев России, вице-президента Федерации спорта слепых и деятельность в контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России.
Это связано с решением Спортивного арбитражного суда, согласно которому российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.
«Я приостановила свои полномочия во всех спортивных организациях, где я была вице-президентом долгие годы. Если это угрожает нашим спортсменам и их участию в международных соревнованиях, мы выйдем из организаций», — приводит слова Журовой ТАСС.
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