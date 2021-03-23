Олег Матыцин приостановил деятельность в должности президента ФИСУ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) приостановил деятельность в должности президента Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ).

ФИСУ во вторник сообщила национальным федерациям студенческого спорта, что первый вице-президент ФИСУ Леонц Эдер будет выполнять обязанности президента до 17 декабря 2022 года, когда Олег Матыцин снова займет свой пост.

«За последние годы мы достигли многого — провели Всемирные студенческие игры и определились с местом их проведения в будущем, учредили проект Healthy Campus, который сейчас развивают более 60 университетов, и добились успеха с Академией лидеров волонтёров.

ФИСУ добилась явного прогресса по всем направлениям своей работы. Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе, и буду продолжать делать всё возможное для поддержки студенческого спортивного движения. Студенческий спорт всегда отличался образцовым подходом к формированию культуры нулевой терпимости к допингу. Уважение к правилам, товарищам по команде и соперникам — ключевая часть нашей работы, чтобы лидеры завтрашнего дня формировались на основе опыта, полученного в мировом студенческом спорте», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.



Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.