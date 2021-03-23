Алексеев – о выходе на Олимпиаду: своей особой заслуги в результатах не вижу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал прошедший в Венгрии отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. Россиянки одержали три победы в трёх матчах и завоевали путёвку в Японию. Для Алексеева этот турнир стал первым в качестве главного тренера сборной.



«Своей особой заслуги в результатах не вижу. Спасибо девчонкам за то, что поддержали и показали профессиональное отношение к делу. Мы опирались на связки, наигранные в клубах. Также хочу поблагодарить Томаша Главаты, Ольгу Акопян и весь штаб сборной. Евгений Васильевич Трефилов всегда участвует в наших дискуссиях. Мы используем все резервы, все рычаги, чтобы наши действия были объективными. Все наши решения – совместные. Волновался ли? Не думал об этом. В игре вообще не думаешь, главный ты или нет. Я и раньше, когда был ассистентом, не мог просто стоять в стороне и смотреть. Это уже в крови, наверное.



Точно могу сказать, что сборной надо прибавить в сыгранности. Какими бы талантливыми игроки не были, собрать из них команду за неделю не получится. С другой стороны, часто именно детали определяют ход игры. А для сыгранности, конечно, нужно время, которого всегда не хватает.



Наш стиль – это быстрый гандбол с использованием индивидуальных качеств игроков. У нас есть очень сильные гандболистки, не пользоваться этим глупо. А сыгранность нужна, чтобы проводить более активную ротацию, давать отдых лидерам», — приводит слова Алексеева Федерация гандбола России.

Российские гандболистки показали свою реальную силу. Соперницы выглядели просто беспомощно Лидер сборной России Анна Вяхирева вернулась на площадку и устроила шоу одного игрока.