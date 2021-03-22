Российские гандболистки показали свою реальную силу. Соперницы выглядели просто беспомощно

Женская сборная России по гандболу более чем убедительно завершила квалификационный турнир на Олимпиаду-2020, который проходил в Дьёре. В последнем матче наша команда обыграла сборную Венгрии со счётом 29:23 и показала свою реальную силу. Соперницы на протяжении длинных игровых отрезков выглядели просто беспомощно, а россиянки и не сильно стремились к разгрому.

«Мы с кем играем?!» Только взбучка от тренера помогла России пробиться на Олимпиаду Российские гандболистки встретили отчаянное сопротивление со стороны сборной Казахстана и пропустили рекордное количество мячей.

Сборная России на три последних Олимпиады пробивалась через квалификации – в Лондон, в Рио-де-Жанейро и вот сейчас в Токио. Девять матчей – девять побед.

Игра со сборной Венгрии для россиянок стала этапом подготовки к Олимпиаде-2020. Обе сборные уже после двух матчей решили главную задачу, а в очной встрече выясняли, кто займёт первое место и будет более высоко посеян во время жеребьёвки.

Главный тренер сборной России Алексей Алексеев отказался от экспериментов, как в предыдущем матче со сборной Казахстана, и выставил сильнейший на сегодняшний день состав. Его визави Габор Элек ответил тем же, за исключением вратарской позиции – место Бланки Биро заняла Кинга Янурик.

Игра на нервах. Российские гандболистки выиграли ключевую битву за Олимпиаду Сборная России мучилась с Сербией, получала по лицу, но сделала шаг навстречу Токио-2020.

Примерно половина тайма прошла в равной борьбе, но затем преимущество сборной России стало очевидным. Основную разницу сделала Анна Вяхирева, которая пропустила игру с Казахстаном. Наша правая полусредняя лишь недавно оправилась от травмы, а обыгрывать таких соперников можно и без лидеров.

В матче с Венгрией Вяхирева устроила шоу одного игрока. Она и забивала на любой вкус, и отдавала острейшие передачи, и в обороне играла великолепно, раз за разом либо перехватывая мячи, либо заставляя соперниц действовать «в игрока». Вяхирева ещё не набрала оптимальную форму, но то, что она творила – высший пилотаж.

Соперницы пытались закрыть ещё и вдвоём, и втроём, но всё было бесполезно. Вяхирева вела команду за собой, словно приглашая показать свою настоящую силу, которую сборная России так тщательно скрывала в игре с Казахстаном. Да и в матче с Сербией не слишком усердствовала.

Во время тайм-аута Алексей Алексеев даже спросил у Ани: «Ты ещё живая?» Она кивнула утвердительно и продолжила игровую феерию. Лишь когда разрыв в счёте достиг пяти мячей, Вяхирева отправилась на скамейку запасных отдыхать, а сборная России как-то резко успокоилась, позволив соперницам поразить свои ворота трижды подряд.

«То в горящую избу войдём, то коня остановим». Как Россия пробивалась к золоту Олимпиады Переполненные трибуны, война на площадке и «Родина-мать» в раздевалке от Трефилова – таким был прошлый отбор наших гандболисток на Игры.

Но во втором тайме ни разу подобного себе уже не позволила. Россиянки чётко контролировали ход матча, превосходя венгерок абсолютно во всём. Отлично вошла в игру вратарь Виктория Калинина, сменившая отстоявшую первый тайм Анну Седойкину. Счёт мог быть гораздо крупнее итоговых «+6», но штанги, собственное расточительство и мастерство Мелинды Сикоры не позволили состояться разгрому.

Сборная России временами демонстрировала очень крутой гандбол, но видно было, что у команды даже в таком составе есть большой резерв. А когда вернутся все травмированные, у тренерского штаба будет хороший выбор отличных игроков.

Пока же сборная России вместе со сборными Японии, Нидерландов, Франции, Норвегии, Черногории, Испании, Венгрии, Бразилии, Южной Кореи, Анголы и Швеции будет ждать жеребьёвки олимпийского турнира.