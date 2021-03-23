Женский ЦСКА в финале 6-го тура чемпионата России по регби-7 обыграл «Енисей-СТМ»

В Краснодаре на стадионе «Кубань» 21-22 марта состоялся 6 тур чемпионата России по регби-7. В финальном матче уже в пятый раз в сезоне сыграл московский ЦСКА, где его соперником стал красноярский «Енисей-СТМ». Встреча завершилась 19-й победой красно-синих кряду.
Отметим, что вместе с ЦСКА на групповом этапе выступали пермский «Витязь», «Ростов-ДГТУ», местная «Кубань», а также сборная Дагестана. В соседней группе «Енисей-СТМ» обыграл ВВА-Подмосковье и с первого места вышел на сборную Дагестана. ЦСКА же предстояло сыграть с традиционным соперником по финалу на этап раньше. Команда Алексеенко вновь без проблем разобралась с соперницами, ещё до перерыва трижды уложив мяч в зачётную зону подмосковной команды – дубли на счету Кристины Серединой и Надежды Медведевой, одна попытка у Натальи Костиной.
В финале ЦСКА и «Енисей-СТМ» играли максимально жёстко и плотно на каждом участке поля. На третьей минуте матча игрок ЦСКА Виктория Эм всё-таки нашла брешь в обороне красноярок – мяч отскочил от ноги вперёд и дезориентировал игроков обороны «Енисея». Вопросы о победителе удалось снять лишь в середине второго тайма, когда Кристина Середина изящным пасом через спину вывела на свободное пространство Алёну Тирон, положившую ещё 5 очков в копилку «армейцев». Итоговый счёт 12:0, и ЦСКА на 10 очков отрывается от ближайшего преследователя в турнирной таблице.
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