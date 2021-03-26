«Нева» уступила АЕКу в первом матче четвертьфинала гандбольного Европейского кубка

«Университет Лесгафта-Нева» проиграл в первом матче четвертьфинальной стадии Европейского кубка ЕГФ (ранее – Кубок вызова ЕГФ) греческому АЕКу – 21:30.



Самым результативным в составе российской команды стал центральный Евгений Цахариас, забросивший пять мячей. Ответный матч состоится уже в пятницу, 26 марта. В нём для выхода в полуфинал петербуржцам нужно побеждать с разницей более чем в девять мячей.



Отметим, что оба матча проходят на площадке афинского клуба, хотя в первой игре номинальным хозяином была российская команда. Причиной этому стала занятость спортивных арен Санкт-Петербурга в необходимые даты и недопуск Европейской федерацией гандбола зала спортивной школы Кировского района для проведения четвертьфинала.

Европейский кубок ЕГФ — третий по статусу еврокубок в гандболе.