Призёр чемпионата мира велогонщик Манаков дисквалифицирован РУСАДА на полгода

Призёр чемпионата мира по велоспорту на треке россиянин Виктор Манаков был дисквалифицирован Дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Манаков был дисквалифицирован на шесть месяцев начиная с 25 февраля 2021 года. Основанием для такого решения стало нарушение спортсменом п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Также сообщается, что причиной попадания в организм велогонщика запрещённого вещества стала загрязнённая на производстве биологически активная добавка, поэтому санкции были значительно снижены.

С учётом периода отбытого временного отстранения срок дисквалификации истекает 4 апреля.