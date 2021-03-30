«Брюнетка Рита, вернитесь». Подписчики отреагировали на новый цвет волос Мамун

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Титулованная спортсменка покрасила волосы.

«Привет, Билли Айлиш», — подписала снимки Маргарита.

Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун

Подписчики так оценили новый имидж гимнастки:

«С тёмными волосами лучше».

«Брюнетка Рита, вернитесь».

«Нет, нет, нет!»

«Было лучше!»

«Рита, только потом вернитесь обратно!»

«Вы очень красивая, Маргарита».

«Лучше чёрные».

Маргарита также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной абсолютной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призёром национального чемпионата. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.