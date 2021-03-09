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Маргарита Мамун: благодарна всем сильным женщинам, которые встречались в моей жизни

Маргарита Мамун: благодарна всем сильным женщинам, которые встречались в моей жизни
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поздравила женщин с 8 Марта.

«С Международным женским днём! Сегодня я благодарна всем сильным женщинам, которые встречались в моей жизни! Мы сильны и в то же время нежны, любимы и независимы, красивы и умны! Мы можем всё! С праздником!» — написала Мамун.

Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун

Супругом Мамун является пловец Александр Сухоруков. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.

Маргарита также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.

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