Маргарита Мамун: благодарна всем сильным женщинам, которые встречались в моей жизни

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поздравила женщин с 8 Марта.
«С Международным женским днём! Сегодня я благодарна всем сильным женщинам, которые встречались в моей жизни! Мы сильны и в то же время нежны, любимы и независимы, красивы и умны! Мы можем всё! С праздником!» — написала Мамун.
Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун
Супругом Мамун является пловец Александр Сухоруков. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.
Маргарита также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.
- 9 марта 2021
-
10:27
-
09:54
-
09:38
-
09:26
-
09:18
-
09:10
-
08:59
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
06:10
-
01:14
-
01:01
-
00:52
-
00:45
-
00:00
- 8 марта 2021
-
23:33
-
23:25
-
21:58
-
21:26
-
21:04
-
20:55
-
20:23
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:31
-
18:11
-
17:02
-
16:39
-
15:40
-
15:32
-
15:31
-
15:13
-
15:02