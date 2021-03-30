Клишина – о прыжке на семь метров: раньше я бы испугалась, начав сезон с такого результата

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о прошедшем соревновании в Майами, где она показала результат в 7,01 м в прыжках в длину — это стало вторым результатом сезона в мире.
«Раньше я бы сильно испугалась, если бы начала сезон с такого высокого результата. Сейчас меня намного больше испугал бы результат 6,50. Я теперь предпочитаю сильно начинать и весь сезон держать себя в такой форме. Понимаете, мне очень нужен был этот старт. Я не выступала зимой и не надевала шиповки, мне нужно было выплеснуть накопившиеся эмоции, потому что очень трудно много тренироваться и не выступать.
Я три месяца провели в тёплом Майами, где очень комфортная погода для тренировок. Хотя во время соревнований на стадионе был неприятный боковой ветер, и когда я прыгнула в первой попытке 7,05 с ветром, то решили с тренером, что надо попробовать показать такой же результат, но с нормальным ветром, чтобы подтвердить олимпийский норматив, который у меня уже был. В третьей попытке это получилось, и я не стала дальше прыгать, тем более что выступала на загрузке и эти соревнования проходили в рабочем варианте. Я ещё не в своём соревновательном весе, надо килограмма полтора сбросить.
Теперь я еду в Атланту, пока что буду готовиться там. Следующий старт, скорее всего, проведу через месяц, а вообще я планирую выступать на этапах Бриллиантовой лиги, где будет прыжок в длину. 4 июня это Рим, 10 июня — в Осло и, возможно, 4 июля в Стокгольме», — приводит слова Клишиной Всероссийская федерация лёгкой атлетики.
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