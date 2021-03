Марк Теймуров второй раз подряд выиграл турнир Red Bull Roll the Dice среди сноубордистов

30 марта на курорте «Роза Хутор» в Красной поляне в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp состоялись уникальные соревнования по сноуборду Red Bull Roll the Dice.



Ход соревнований определяли гигантские игральные кости. Бросая их, участники решали, каким будет следующий трюк. Грани одного кубика показывали грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть могли как элементарные трюки, так и сложные элементы.



В соревнованиях принимали участие 32 райдера. В финал вышли россияне Игорь Тараканов и Марк Теймуров. Судьба главного приза решилась в третьей попытке: участникам выпало делать произвольный трюк с захватом «ноуз». Тараканов не смог чисто выполнить решающий прыжок, а Теймуров чисто исполнил «Бэксайд 540» и выиграл Red Bull Roll the Dice во второй раз подряд.



На прошлом турнире, который состоялся в апреле 2019-го, Теймуров в упорной борьбе исполнил грэб «мьют» в сочетании с вращением 720 градусов лучше, чем россияне Алексей Соболев и Ярослав Ленчевский, а также швейцарец Николас Хубер.