ЦСКА вылетел из гандбольной Лиги Европы

Московский ЦСКА на своей площадке уступил датскому клубу «Гог» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы по гандболу – 30:35.
Самым результативным в составе российского клуба стал Дмитрий Ильченко, забросивший семь мячей. Шесть голов забил Михаил Виноградов, по пять голов – Валентин Воробьёв и эстонский полусредний Денер Яанимаа.
В первом матче, состоявшемся неделей ранее в Дании, «Гог» также был сильнее – 33:31. Таким образом, армейцы завершили своё выступление в еврокубках в этом сезоне. По пути в 1/8 финала ЦСКА преодолел два квалификационных раунда, а затем вышел из группы со второго места.
Также сегодня свой ответный матч 1/8 финала проведёт другой российский клуб – «Чеховские медведи». В первом, домашнем, матче они переиграли французский «Ним» — 30:25.
- 30 марта 2021
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