Гимнастка Александра Солдатова выполнила растяжку, стоя на лошади

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выполнила растяжку, стоя на лошади.

«Если фото на лошади, то только такое! Или я у мамы акробат», — подписала снимок Александра.

Пост доступен в «инстаграме» Александры Солдатовой

Подписчики так оценили фото гимнастки:

«Молодец, Саша».

«Вау».

«Королева на коне».

«Ничего себе!»

Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.