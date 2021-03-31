Гимнастка Александра Солдатова выполнила растяжку, стоя на лошади
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выполнила растяжку, стоя на лошади.
«Если фото на лошади, то только такое! Или я у мамы акробат», — подписала снимок Александра.
Пост доступен в «инстаграме» Александры Солдатовой
Подписчики так оценили фото гимнастки:
«Молодец, Саша».
«Вау».
«Королева на коне».
«Ничего себе!»
Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
«Бесконечные ноги». Подписчики оценили растяжку Каролины Севастьяновой
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