Женская сборная России по гандболу узнала соперниц по групповому этапу на ОИ в Токио
Состоялась жеребьёвка гандбольных турниров, которые состоятся на летней Олимпиаде в Токио. Женская сборная России попала в группу B, где встретится с командами Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии. В группу A попали сборные Нидерландов, Черногории, Норвегии, Японии, Республики Корея и Анголы.
Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году женская сборная России по гандболу завоевала золото.
Мужская сборная России на Олимпиаду не отобралась. В группу A попали Норвегия, Франция, Германия, Бразилия, Испания и Аргентина, в группу B — Дания, Швеция, Португалия, Япония, Египет и Бахрейн.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в июле–августе 2021 года. Изначально они должны были состояться в 2020 году.
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