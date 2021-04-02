Борец из США рассказал, зачем изучает русский язык

Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе в весе до 97 кг американец Кайл Снайдер рассказал, зачем изучает русский язык с репетитором.



«Борцы из России и соседних стран доминируют в этом виде спорта, и если я смогу говорить по-русски, то навсегда изменю борьбу в Америке, потому что я заставлю всех россиян, которые действительно хороши, тренироваться здесь. В беседах со мной россияне говорят, что хотели бы этого. Все, с кем я когда-либо разговаривал в России, отвечали: «Да! Америка хороша, мужик!» — приводит слова Снайдера Olympic Channel со ссылкой на Victory Journal.



Помимо олимпийского золота, в активе 25-летнего Снайдера – золото чемпионата мира и победа на Кубке мира. Снайдер также три раза выступал на Гран-при «Иван Ярыгин» по вольной борьбе в Красноярске и выигрывал турнир.

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