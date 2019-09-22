Садулаев: со Снайдером ещё встретимся. Впереди Олимпийские игры

Российский борец вольного стиля олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев прокомментировал завоевание четвёртого в карьере титула чемпиона мира. В финальной схватке в весовой категории до 97 кг на первенстве планеты в Нур-Султане (Казахстан) Садулаев одолел Шарифа Шарифова из Азербайджана со счётом 4:0.

«Думаю, что это не предел, есть на кого равняться, поэтому будем работать дальше.

Готовился ли на Кайла Снайдера? У нас такой вес. Очень много титулованных борцов. Даже в финале со мной боролся олимпийский чемпион, один из самых техничных борцов мира Шариф Шарифов. Так что кто бы на меня ни вышел, я бы не удивился. У всех почти равная борьба. Все хорошие ребята. Не разочарован, что не удалось со Снайдером встретиться, мы с ним ещё встретимся. Впереди самый главный старт, Олимпийские игры.

Я надолго запомню этот чемпионат мира. Здесь организация на высшем уровне. Не ожидал, что у меня столько болельщиков в Казахстане. Даже когда боролся с казахом, ползала за меня болели. За это им отдельное спасибо», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.