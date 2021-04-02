Летняя Универсиада — 2021 перенесена на год из-за пандемии
Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила, что летняя Универсиада в китайском Чэнду перенесена с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Решение направлено на защиту здоровья всех вовлечённых лиц, включая спортсменов. Название соревнования и его логотип будут сохранены.
31-я по счёту летняя Универсиада должна была пройти в период с 8 по 19 августа 2021 года.
Некоторые спортсмены, выступления которых ожидалось в Чэнду, смогли тренироваться, хотя и с некоторыми перерывами, на протяжении всей пандемии. Однако многим повезло меньше, так как университетские кампусы и спортивные сооружения столкнулись с длительным закрытием.
Также в Китае должны пройти зимние Олимпийские игры — 2022.
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