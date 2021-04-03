Скончался тренер олимпийских чемпионов Евгений Загорулько

Госпитализированный из-за связанных с онкологией и коронавирусом осложнений заслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько скончался минувшей ночью.
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на олимпийскую чемпионку Анну Чичерову, тренером которой являлся Загорулько.
Накануне о госпитализации специалиста сообщил олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, чьим тренером также был Загорулько. Среди других воспитанников Загорулько — олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина.
Помимо званий заслуженного тренера, Загорулько был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы и орденом Почёта. В 2012 году назван «Лучшим тренером года» в рамках конкурса «Спортивная элита-2012», организованного Олимпийским комитетом России.
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