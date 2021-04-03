Привалова: Загорулько не успел передать весь свой опыт

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова прокомментировала уход из жизни тренера Евгения Загорулько.



«Это большая потеря как для российской лёгкой атлетики, так и для меня лично. Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои. Может быть, из-за этой своей доброты у него были в последнее время проблемы.



История с отстранением из-за дела Лысенко серьёзно подорвала его здоровье. Человек был весь на нервах и жил надеждой, что всё это как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы всё его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт», — цитирует Привалову ТАСС.



Евгений Загорулько был отстранён от работы решением независимого следственного органа World Athletics в ноябре 2019 года из-за дела нарушившего антидопинговые правила Данилы Лысенко, тренером которого являлся специалист.

Скончался тренер олимпийских чемпионов Евгений Загорулько