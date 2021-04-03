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«Два ангела». Пользователи отреагировали на совместное фото Мамун и Туктамышевой

«Два ангела». Пользователи отреагировали на совместное фото Мамун и Туктамышевой
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на своей странице в «Инстаграме» разместила совместное фото с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«GQ Super Women!» — подписала фото Мамун.

Фотографию можно посмотреть на странице Мамун в «Инстаграме».

Подписчики оценили совместное фото Мамун и Туктамышевой. Вот что они написала в комментариях к соответствующему посту.

«Богини».
«Какие красавицы!»
Два ангела».

Напомним, Елизавета стала обладательницей премии GQ Super Women в номинации «Спорт».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Елизавета вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women
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