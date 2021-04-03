«Два ангела». Пользователи отреагировали на совместное фото Мамун и Туктамышевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на своей странице в «Инстаграме» разместила совместное фото с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.



«GQ Super Women!» — подписала фото Мамун.

Фотографию можно посмотреть на странице Мамун в «Инстаграме».

Подписчики оценили совместное фото Мамун и Туктамышевой. Вот что они написала в комментариях к соответствующему посту.



«Богини».

«Какие красавицы!»

Два ангела».



Напомним, Елизавета стала обладательницей премии GQ Super Women в номинации «Спорт».



Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Елизавета вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.