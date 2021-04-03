«Два ангела». Пользователи отреагировали на совместное фото Мамун и Туктамышевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на своей странице в «Инстаграме» разместила совместное фото с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
«GQ Super Women!» — подписала фото Мамун.
Фотографию можно посмотреть на странице Мамун в «Инстаграме».
Подписчики оценили совместное фото Мамун и Туктамышевой. Вот что они написала в комментариях к соответствующему посту.
«Богини».
«Какие красавицы!»
Два ангела».
Напомним, Елизавета стала обладательницей премии GQ Super Women в номинации «Спорт».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Елизавета вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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