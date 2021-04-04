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Велогонщика дисквалифицировали за выкинутую бутылку

Велогонщика дисквалифицировали за выкинутую бутылку
Другие / Велоспорт 0
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Швейцарского велогонщика Михаэля Шера из команды AG2R Citroën Team дисквалифицировали во время гонки «Тур Фландрии» за то, что он выбросил бутылку из-под воды в неположенном для этого месте.

Гонщик бросил бутылку болельщикам, стоявшим на обочине и поддерживавшим его, а также поприветствовал их. Позднее его догнал организатор на мопеде и сообщил о снятии с гонки. Помимо дисквалификации, Шеру может грозить снятие уже набранных ранее очков.

Оказалось, что Шер выбросил бутылку не в том месте, где это можно делать. По новым правилам, вступившим в силу с апреля, гонщики могут избавляться от мусора только в определенных точках гонок или если они возвращаются к машинам своей команды и напрямую передают бутылки. Организаторы пояснили, что выкинутый не там мусор может помешать другим спортсменам.

Ролик можно посмотреть в "твиттере" Ronde Van Vlaanderen. Права на видео принадлежат Flanders Classics

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