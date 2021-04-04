Пригода опередил Чупкова на дистанции 100 м брассом на чемпионате России

Во второй день чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани, Анна Егорова с новым рекордом России (4.04,10) одержала победу на дистанции 400 м вольным стилем. На дистанции 100 м баттерфляем первенствовала Арина Суркова.

В финале на 100 м брассом у мужчин победу одержал призёр чемпионата мира — 2019 на этой дистанции Кирилл Пригода опередил рекордсмена мира на 200 м брассом Антона Чупкова.

Оба, как и пловцы, занявшие первые два места на других дистанциях, выполнили олимпийский норматив «А» и гарантировали себе выступление на Олимпийских играх в Токио.

На неолимпийской дистанции 50 м баттерфляем чемпионом России стал Андрей Минаков.

Плавание. Чемпионат России. Казань

Женщины. Баттерфляй. 100 м

1. Арина Суркова – 57,54.

2. Светлана Чимрова – 57,83.

3. Александра Сабитова – 57,96.

Вольный стиль. 400 м

1. Анна Егорова – 4.04,10.

2. Анастасия Кирпичникова – 4.06,26.

3. Вероника Андрусенко – 4.11,57.

Мужчины. Брасс. 100 м

1. Кирилл Пригода – 59,11.

2. Антон Чупков – 59,47.

3. Александр Палатов – 59,59.

Баттерфляй. 50 м

1. Андрей Минаков – 23,02.

2. Андрей Жилкин – 23,13.

3. Роман Шевляков – 23,25.