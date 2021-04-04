Российские клубы завершили выступление в женской гандбольной Лиге Европы

Российские клубы «Астраханочка» и «Звезда» завершили выступление в женской гандбольной Лиге Европы. На стадии четвертьфинала российские клубы дважды уступили своим соперникам.

Сегодня, 4 апреля, в ответном матче 1/4 финала «Астраханочка» в гостях уступила венгерскому «Шиофоку» со счётом 28:29. «Звезда» на выезде проиграла французскому «Нанту» — 28:30.

Накануне второй по значимости еврокубковый турнир покинула тольяттинская «Лада», дважды уступившая в четвертьфинале датскому «Хернингу».

Гандбол. Лига Европы. Женщины

Четвертьфинал. Ответные матчи

«Шиофок» (Венгрия) – «Астраханочка» (Россия) – 29:28 (15:13).

Первый матч – 32:26.

«Нант» (Франция) – «Звезда» (Россия) – 30:28 (15:13).

Первый матч – 33:29.