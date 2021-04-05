Большунов рассказал, почему не общается с лыжником Йони Мяки после скандальной эстафеты

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не общается с финном Йони Мяки, после скандала на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Тогда Мяки подрезал идущего на финиш Большунова, россиянин замахнулся на него палкой, а затем врезался в сборную Финляндии после финиша. Как позже выяснилось, из-за сломавшегося крепления. Но FIS дисквалифицировала Александра, лишив медали всю российскую команду. Позже Большунову дали испытательный срок, пригрозив отстранением, если ситуация повторится.
«Общался ли с Мяки после той эстафеты в Лахти? Нет, я принёс извинения, признал, что повёл себя неправильно, и всё. Я не общался с ним ни до, ни после – не вижу в этом смысла.
Ту историю раскручивали все. И норвежская, и шведская федерации направляли в FIS запросы относительно ужесточения моего наказания.
Если бы с Мяки так поступил Клебо? Возможно, никто бы даже и не заметил.
Не обидно ли такое отношение со стороны FIS? Может быть, там думают, что у меня от этого результаты будут хуже? Но на меня такими вещами сложно повлиять. Я не думаю о том, что вот могу кого-то задеть, а потом условное наказание превратится в реальное. Я сосредоточен на том, чтобы подобных ситуаций вообще не было. Для этого нужно просто тренироваться и держать социальную дистанцию с соперниками – от полутора метров и больше. Не нужно давать соперникам шансов», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью Александра Большунова «Чемпионату» можно будет прочитать в ближайшее время.
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