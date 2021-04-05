Большунов объяснил, почему у него есть преимущество над остальными в выборе лыж

Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов рассказал, как выбирает лыжи.

Ранее его товарищ по сборной России Андрей Ларьков заявил, что у Большунова лыжи лучше, чем у остальных.

«Когда я только пришёл в сборную, то сразу встал на «Россиньоль». И мне поначалу тоже выдавали такие лыжи, которые шли в массовое производство. То есть их могли купить абсолютно все, кто хотел. Но когда я на средних лыжах стал показывать результаты, то фирма-производитель стала выдавать лыжи всё лучше и лучше. Ровно так же делают остальные фирмы – ориентируются на лидеров, у которых есть возможность первыми выбрать инвентарь. Сначала будут идти лыжи лидерам, потом остальным.

Были ли ситуации, когда оставался недоволен лыжами, которые получили к сезону? Даже с ходу и не вспомню. Бегаю на том, что дают. Фирма же производит лыжи по тем критериям, которые нужны именно мне. Потом их тестирует мой сервисёр Дмитрий Пирогов. Если у меня есть время до старта сезона, я тоже принимаю участие в тестах. Уверен, что на этапах Кубка мира у спортсменов, которые бегают на лыжах одной фирмы, примерно одинаковый инвентарь. Но непосредственно перед стартами представители фирмы привозят новые лыжи, и у кого-то они оказываются лучше предыдущих, а кто-то их не меняет, потому что всё устраивает», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью Александра Большунова «Чемпионату» можно будет прочитать в ближайшее время.