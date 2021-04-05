«Думала, проще умереть». Юная пловчиха, отобравшаяся на ОИ, рассказала о борьбе с раком

20-летняя японская пловчиха Рикако Икее, завоевавшая право представлять Японию на грядущих Олимпийских играх в Токио через два года после того, как ей поставили диагноз «лейкемия», и через восемь месяцев после возвращения в бассейн, рассказала, какие чувства она испытала на финише.

Напомним, вчера, 4 апреля, японка выиграла национальную квалификацию на 100 метров баттерфляем. Айки не выдержала и расплакалась прямо в бассейне.

«Не могу описать, как я счастлива. В тот момент я вспомнила всё, через что мне пришлось пройти, чтобы попасть сюда.

Химиотерапия приносила мне боль, которую я не могла терпеть, я была на дне. Думала, что проще умереть, чем чувствовать это. Сейчас, оглядываясь назад, я очень сожалею об этих мыслях», — приводит слова Икее TV2.