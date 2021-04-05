Велогонщик Шер объяснил, почему кинул бутылку болельщикам

Швейцарский велогонщик Михаэль Шер из команды AG2R Citroën Team обратился с открытым письмом к Международному союзу велосипедистов (UCI). Шер объяснил, почему во время «Тура Фландрии» кинул болельщикам бутылку, за что был дисквалифицирован.



Оказалось, что 24 года назад во время одного из этапов «Тур де Франс» юный Шер сам был таким болельщиком на обочине, поймавшим бутылку от гонщика. И эта жёлтая бутылка стала дополнительным стимулом для Михаэля, чтобы стать велогонщиком.



«Теперь я один из тех профи, которые мчатся мимо счастливых зрителей. В спокойные моменты гонки я всегда держу под рукой пустую бутылку, пока не увижу каких-нибудь детей у дороги. Тогда я осторожно бросаю бутылку туда, где дети могут безопасно её поймать. Два года назад я кинул бутылку девочке на обочине. Её родители рассказали, что она была счастлива из-за этой бутылки не только в течение дня. И, возможно, однажды она тоже станет велогонщицей.



Это моменты, за которые я люблю наш спорт. Никто и никогда не сможет отнять их у нас. Мы самый доступный вид спорта, который дарит бутылки по пути. Всё очень просто. Просто велоспорт», — написал Шер на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Михаэля Шера в «Инстаграме».