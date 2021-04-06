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Полковник ФСБ и экс-заместитель Мутко покинули Минспорта

Полковник ФСБ и экс-заместитель Мутко покинули Минспорта
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Игорь Сидоркевич и Марина Томилова, которые являлись заместителями министра спорта Олега Матыцина, покинули свои посты. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в Минспорта и собеседник, знакомый с ситуацией.

«Приказ об увольнении Томиловой был подписан на прошлой неделе. Она попала под сокращение заместителей министра спорта», — сообщил источник в Минспорта. Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию об уходе Томиловой, а также добавил, что она уходит из Минспорта.

Что касается Сидоркевича, то его уход обсуждался ещё несколько месяцев назад. «Однако юридическое решение было принято на этой неделе. Вскоре будет объявлено о его новом месте работы», — рассказал один из собеседников.

В апреле 2019 года правительство России по указу Михаила Мишустина сократило число заместителей министра спорта Олега Матыцина. На данный момент заместителями Матыцина сейчас являются Ксения Машкова, Азат Кадыров, Одес Байсултанов и Андрей Сельский.

Томиловой 53 года. В 2015 году, когда министром спорта был Виталий Мутко, она распоряжением Правительства была назначена его заместителем. Таким образом, она проработала при Мутко, Павле Колобкове и Олеге Матыцине.

Сидоркевичу 57 лет. Он является полковником ФСБ России; генералом-майором Минобороны России. Заместителем министра он стал при Колобкове в 2018 году.

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