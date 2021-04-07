Дарья Клишина выпустила книгу «Прыжок вверх»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась с подписчиками новостью о выходе своей книги под названием «Прыжок вверх».
Пост доступен в "инстаграме" Дарьи Клишиной.
«Наконец-то вышла в свет моя книга.
Нам часто кажется, что мы сильные и мощные. Но уверенность может исчезнуть в любой момент, как только что-то сломается в жизни… В этой книге я поделюсь полезными практиками, которые могут пригодиться каждому из вас.
Спасибо автору Инге Малик. В ближайшее время книга будет доступна и на английском языке», — подписала пост Клишина.
Предзаказ книги доступен по ссылке в «сториз» в «инстаграме» спортсменки.
30-летняя прыгунья является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении, призёром чемпионата Европы 2014 года.
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