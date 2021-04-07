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Дарья Клишина выпустила книгу «Прыжок вверх»

Дарья Клишина выпустила книгу «Прыжок вверх»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась с подписчиками новостью о выходе своей книги под названием «Прыжок вверх».

Пост доступен в "инстаграме" Дарьи Клишиной.

«Наконец-то вышла в свет моя книга.

Нам часто кажется, что мы сильные и мощные. Но уверенность может исчезнуть в любой момент, как только что-то сломается в жизни… В этой книге я поделюсь полезными практиками, которые могут пригодиться каждому из вас.

Спасибо автору Инге Малик. В ближайшее время книга будет доступна и на английском языке», — подписала пост Клишина.

Предзаказ книги доступен по ссылке в «сториз» в «инстаграме» спортсменки.

30-летняя прыгунья является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении, призёром чемпионата Европы 2014 года.

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