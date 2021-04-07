Владимир Морозов: задачу-минимум на 100 м кролем выполнил — отобрался в эстафету

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем Владимир Морозов рассказал, что, став четвёртым на дистанции 100 м кролем на чемпионате России, выполнил задачу-минимум.

На стометровке вольным стилем в Токио Россию представят Климент Колесников и Андрей Минаков, занявшие первое и второе места.

«Задачу-минимум на 100 м кролем я выполнил — отобрался в эстафету. Впереди основная дистанция — 50 м кролем. Можно сравнивать с Играми в Лондоне — сейчас такие серьёзные результаты были в финале на «сотне». Слышал, как Андрюха Минаков сказал, что американцы нас боятся. Посмотрим, как они проплывут, может быть, мы будем их бояться. Тяжелее всего на этом чемпионате России мне было ждать старта, половина команды уже отобралась, а я ждал пятого дня для первого заплыва.

Было тяжело — карантин, коронавирус, полгода без плавания, по длинной воде стартовали последний раз два года назад. История с пандемией меня перезагрузила, шесть месяцев нормально не тренировался. За месяц до ISL начал тренить, а вот за последние четыре месяца по 8-10 тренировок в неделю было, провёл хороший блок, в основном на «полтинник», не на «сотню», — приводит слова Морозова РИА «Новости».