«Ростов-Дон» проиграл «Вайперсу» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл норвежскому «Вайперсу» со счётом 27:34. Самым результативным игроком матча стала лидер «Вайперса» Нура Мерк, забросившая девять мячей. В составе российского клуба восемь раз отличилась Грас Заади. Пять мячей на счету Владлены Бобровниковой, по четыре гола в активе Юлии Манагаровой и Анны Лагерквист.

Игра прошла в Ростове-на-Дону, но номинальным хозяином площадки был «Вайперс». Норвегия не смогла принять матч из-за коронавирусных ограничений. Участники «Финала четырёх» Лиги чемпионов определяются по сумме двух встреч. Ответный поединок пройдёт на той же площадке завтра, 11 апреля.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

1/4 финала. Первый матч

«Вайперс» (Норвегия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 34:27 (19:12).