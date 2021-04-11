Жена украинского штангиста: гимн нашей страны особенно приятно звучит в Москве и Токио

Алиса Чумак, супруга украинского штангиста Дмитрия Чумака, поздравила мужа с победой на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве.

«Мой муж, я и дети безумно гордимся тобой. Чуть не родила третьего, но ты чемпион! И в третий раз доказал это. Гимн нашей страны особенно приятно звучит в городах Москва и Токио», — написала Алиса Чумак на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Алисы Чумак

30-летний Чумак — двукратный призёр чемпионатов мира. Победа на чемпионате Европы в Москве стала третьим триумфом спортсмена на чемпионате Европы.

Сборная Украины по тяжёлой атлетике лидирует в медальном зачёте чемпионата Европы. В активе команды четыре золотые и одна бронзовая медаль. Победы Украине также принесли Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Дмитрия Вороновского бронза.