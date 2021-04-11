Анна Пракатень завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

Россиянка Анна Пракатень завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночек на чемпионате Европы по академической гребле, который завершился сегодня в Варезе (Италия). Ближайшую преследовательницу, британку Викторию Торнли россиянка опередила на 6,41 секунды. Бронзовым призёром стала швейцарка Жанин Гмейлин.

Ранее Пракатень завоевала лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио.

Сегодня же на чемпионате Европы россиянки стали бронзовыми призёрами в соревнованиях восьмёрок с рулевой. Медалистками континентального первенства стали Елена Данилюк, Елизавета Ковина, Екатерина Севостьянова, Анна Карпова, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Ольга Заруба, Елизавета Корниенко и Елизавета Крылова. Победу одержали румынки, серебро у представительниц Нидерландов.