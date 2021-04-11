«Второго шанса не даётся». Гандболистка «Ростов-Дона» — о поражении в четвертьфинале ЛЧ

Гандболистка «Ростов-Дона» и сборной России Юлия Манагарова прокомментировала поражение от норвежского «Вайперса» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Ростов-Дон» и «Вайперс» оба матча провели в России 10 и 11 апреля. В первой встрече ростовчанки уступили со счётом 27:34. Во втором сыграли вничью с норвежками – 23:23.

«Конечно, мы очень расстроены. Гандбол – это такой вид спорта, в котором семь пропущенных мячей в первом матче – это непростительная ошибка, второго шанса не даётся. Сопернику желаю удачи. Мы попытались сделать всё, что в наших силах. Но что бы я ни сказала – это будет звучать как объяснения, оправдания. Второго шанса не даётся, нужно было использовать первую игру максимально, но у нас этого не получилось.



Насколько сильно не хватало травмированных игроков? Это очень большие потери, но это спорт. Во многих командах были травмы, но им, можно сказать, повезло, что их травмированные игроки вернулись в важный момент. Но наши потери не должны так на нас влиять. Все игроки должны быть взаимозаменяемы», — приводит слова Манагаровой пресс-служба «Ростов-Дона».

В четвертьфинальных матчах не приняли участия травмированные гандболистки сборной России Полина Кузнецова, Анна Вяхирева и Ярослава Фролова.