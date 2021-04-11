Ольга Акопян: перед матчем раззадорили заявления некоторых игроков «Бухареста»

Исполняющая обязанности главного тренера ЦСКА олимпийская чемпионка Ольга Акопян подвела итоги победного матча с «Бухарестом» (24:19) в результате которого армейский клуб вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.



«После финального свистка меня переполняли эмоции. Хочу поблагодарить девочек, они большие молодцы. Спасибо всей команде, тренерскому штабу, болельщикам, чью поддержку с трибун мы ощущали.

Мы понимали, что будет сложно отыграть отставание в пять мячей, но это было возможно. Перед матчем нас особенно раззадорили заявления некоторых игроков «Бухареста». Они говорили, что сильнее нас. Поэтому девочки вышли на матч полностью заряженными на борьбу. Отмечу вклад в победу вратарей. Спасибо Шане, она очень сильно помогла команде», — приводит слова Акопян «Гандбол. Быстрый центр».