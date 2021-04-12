Сборная России проиграла Шотландии в полуфинале чемпионата мира по кёрлингу

Мужская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в финал чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). В полуфинале турнира россияне проиграли сборной Шотландии со счётом 3:5.

Состав российской команды: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Отметим, на предварительном этапе турнира россияне разгромили шотландцев со счётом 9:2.

Ранее Всемирная федерация кёрлинга (WCF) в субботу, 10 апреля, отложила начало матчей плей-офф из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. В воскресенье турнир возобновился.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Швеции. Лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве планеты.