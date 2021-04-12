Сальников объяснил, почему отбор в олимпийскую сборную прошёл за три месяца до Игр

Четырёхкратный олимпийский чемпион и президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подвёл итоги чемпионата России.

«Каждый спортсмен сам определяет для себя довольство результатом. Общие впечатления положительные, доволен результатом. Удалось установить в общей сложности 21 рекорд, включая юношеские рекорды России, мира, взрослые рекорды России, Европы. Этот итог говорит сам за себя. То, что он был напряжённым — это не секрет. Потому что отбор проходил очно, была высокая конкурентность.

Почему отбор на Олимпийские игры проводился за три месяца до их начала? Это происходит не первый год, а последние восемь лет. Это было ожидаемо и сознательно, потому что наряду с теми странами, где плавание занимает достойное место, отбор проводится так, чтобы у спортсменов остался полный цикл подготовки при трёхцикловом планировании. Это даёт спортсменам возможность ещё оттренироваться, пройти все этапы и выйти на следующий пик формы к Олимпиаде. Существует практика впритык, её используют немногие. Идеальных условий отбора нет. Есть такой подход, где отбор проходит за неделю, но в наших условиях это нереально», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. По итогам чемпионата России в Казани в национальную команду попали 30 человек.