Борзаковский рассказал, когда станет известно, кто из легкоатлетов выступит на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский рассказал, когда определится десятка спортсменов, которые смогут выступить на Играх в Токио.

«Сроки подачи заявки – до 29 июня. К этой дате будут определены 10 топ-атлетов, лучших по рейтингу в своих дисциплинах и способных показать высокий результат. В ближайшее время совместно с федерацией утвердим критерии и представим их нашему спортивному сообществу.

Как проходит подготовка к Токио? Сейчас всё в штатном режиме – спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях сборной команды либо работают индивидуально. Наш приоритет – атлеты должны готовиться в тех условиях, которые для них комфортны. После 29 июня, когда будет определён окончательный состав, планируем провести заключительный этап подготовки в УТЦ «Новогорск». И из Москвы будем вылетать в Токио непосредственно ко дню старта.

Наберётся ли у нас 10 топ-атлетов с учетом огромного дефицита соревновательной практики? Думаю, да. Два года назад на чемпионате мира в Дохе команда выступала в усечённом составе. Тогда в Катар поехали 29 человек, которые завоевали шесть медалей. Конечно, хотелось бы, чтобы наши атлеты как можно скорее получили нейтральный статус и смогли выезжать за рубеж, соревноваться со своими основными соперниками. А в Токио, полагаю, момент нехватки соревнований может сыграть нам на руку. Ребята просто соскучились по международным стартам, поэтому в Японии у них будет и адреналин, и хороший спортивный ажиотаж», — приводит слова Борзаковского пресс-служба ОКР.