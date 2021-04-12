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Борзаковский рассказал, когда станет известно, кто из легкоатлетов выступит на Олимпиаде

Борзаковский рассказал, когда станет известно, кто из легкоатлетов выступит на Олимпиаде
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский рассказал, когда определится десятка спортсменов, которые смогут выступить на Играх в Токио.

«Сроки подачи заявки – до 29 июня. К этой дате будут определены 10 топ-атлетов, лучших по рейтингу в своих дисциплинах и способных показать высокий результат. В ближайшее время совместно с федерацией утвердим критерии и представим их нашему спортивному сообществу.

Как проходит подготовка к Токио? Сейчас всё в штатном режиме – спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях сборной команды либо работают индивидуально. Наш приоритет – атлеты должны готовиться в тех условиях, которые для них комфортны. После 29 июня, когда будет определён окончательный состав, планируем провести заключительный этап подготовки в УТЦ «Новогорск». И из Москвы будем вылетать в Токио непосредственно ко дню старта.

Наберётся ли у нас 10 топ-атлетов с учетом огромного дефицита соревновательной практики? Думаю, да. Два года назад на чемпионате мира в Дохе команда выступала в усечённом составе. Тогда в Катар поехали 29 человек, которые завоевали шесть медалей. Конечно, хотелось бы, чтобы наши атлеты как можно скорее получили нейтральный статус и смогли выезжать за рубеж, соревноваться со своими основными соперниками. А в Токио, полагаю, момент нехватки соревнований может сыграть нам на руку. Ребята просто соскучились по международным стартам, поэтому в Японии у них будет и адреналин, и хороший спортивный ажиотаж», — приводит слова Борзаковского пресс-служба ОКР.

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