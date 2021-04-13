Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков прокомментировал антидопинговый закон Родченкова (RADA). Информатор ВАДА появился в ежемесячном подкасте Хельсинкской комиссии США по защищённой линии, чтобы обсудить законодательство.
«Сейчас этот закон меняет правила игры. Те люди, которые были частью заговора, усилят свою безопасность из-за страха. Я знаю людей, которые являются ядром допинговой системы… Они очень умны. Они очень хороши. Теперь у них над головами дамоклов меч. Это абсолютно разные чувства и стиль жизни. Раньше ты был неприкасаемым и неуязвимым. Теперь ты жертва», — приводит слова Родченкова официальный «твиттер» Хельсинкской комиссии США.
Названный в честь Родченкова законопроект позволяет Соединённым Штатам преследовать физических лиц за допинговые схемы на международных спортивных соревнованиях с участием американских спортсменов, вещателей и спонсоров. Закон даёт прокурорам возможность добиваться штрафов в размере до 1 миллиона долларов и тюремного заключения на срок до 10 лет для участников допинговых заговоров. Бывший президент США Дональд Трамп подписал этот закон в ноябре 2020 года.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило обеспокоенность тем, что этот закон может подорвать глобальное антидопинговое движение, поставив под угрозу международное сотрудничество.
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